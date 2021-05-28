Москва, , 08:15 — REGNUM Соединенные Штаты необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, заявил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

По его словам, Вашингтон не признаёт мотивированную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморском крае.

Кулишов подчеркнул, что госграница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, а исключительная экономическая зона является районом, который находится за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль.

Данные правила не распространяются на так называемые исторические заливы, отметил руководитель погранслужбы ФСБ. Залив Петра Великого признан таковым согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года.

«Претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права, — сказал Кулишов в интервью РИА Новости. — Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США John McCain является нарушением государственной границы РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» на два километра углубился в российские территориальные воды в заливе Петра Великого и покинул их после предостережения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота РФ «Адмирал Виноградов» о готовности таранить корабль-нарушитель.

В МИД России рекомендовали США в будущем воздержаться от авантюр с нарушением границ РФ. Через подобного рода «бряцание оружием» США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными, заявили в МИД.

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