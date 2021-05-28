Кишинёв, , 08:17 — REGNUM В Молдавии в течение суток 27 мая выявили 77 случаев заражения коронавирусом в ходе 4575 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 254 985 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 247 135 человек, в том числе 119 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 581 пациента с COVID-19, из которых 98 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6093 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе пятеро — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 94 случая заражения коронавирусом в результате проведения 4402 тестов. Выздоровевшими врачи признали 128 человек.

Стоит отметить, что в Кишинёве в ближайшие выходные, с 28 по 30 мая, пройдет круглосуточный марафон вакцинации от COVID-19. Для этого во Дворце Республики подготовили 15 прививочных пунктов, отобрали 50 врачей и 50 медсестер, которые будут ставить прививки.

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