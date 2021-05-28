Чебоксары, , 08:13 — REGNUM По делу о банкротстве чувашского сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Дары природы» вынесено второе судебное решение о привлечении двух контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности. Арбитражный суд Чувашии и Первый арбитражный апелляционный суд поддержали заявление о привлечении к ответственности по обязательства должника. Размер требований, согласно документам, может превысить 110 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление конкурсного управляющего СХППК «Дары природы» о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности двух контролирующих должника лиц поступило в Арбитражный суд Чувашии 20 февраля 2020 года. По мнению заявителя, «неправомерные действия заключаются в перечислении денежных средств на счета юридических лиц в отсутствие на то правовых оснований».

Согласно документу, на тот момент общая сумма требований, включённых в реестр требований кредиторов, составляла 106 463 307 рублей 33 копейки, а сумма текущих обязательств — 3 579 073 рубля 80 копеек.

24 марта 2021 года Арбитражный суд Чувашии признал доказанным наличие оснований для привлечения двух человек солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам кооператива «Дары природы».

«Приостановить производство […] о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности до окончания расчётов с кредиторами», — говорится, в частности, в определении суда.

Первый арбитражный апелляционный суд вынес определение 25 мая 2021 года (резолютивная часть), оставив решение Арбитражного суда Чувашии от 24 марта 2021 года без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Данное постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

СХППК «Дары природы» как юридическое лицо зарегистрировано 24 апреля 2007 года. Конкурсное производство в отношении кооператива было введено решением суда от 18 сентября 2018 года (резолютивная часть от 12 сентября 2018 года).