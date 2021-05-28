Москва, , 08:11 — REGNUM По итогам торгов 27 мая рубль укрепился к доллару и евро, сдав позиции британскому фунту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,06%, до 73,46 руб., евро/рубль — на 0,06%, до 89,59 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,54%, до 104,38 руб.

Рублевые пары длительное время торгуются в ограниченных диапазонах. Активность трейдеров остаётся низкой в преддверии заседания ОПЕК+ (1 июня) и запланированной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Рубль подешевел к британскому фунту на фоне его подорожания на рынке Форекс ко всем основным валютам.

Представитель Банка Англии Гертьян Влиге заявил, что центральный банк, вероятно, повысит ставки в следующем году, отметив при этом, что повышение может произойти раньше, если экономика восстановится быстрее.

Сегодня, 28 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $69,47. Покупатели очень близки к тому, чтобы закрепиться выше психологического уровня $70.

Ралли по нефти поддержит рубль против иностранных валют. Помехи ему создаёт санкционная риторика против Белоруссии.

Торги на Мосбирже сегодня открылись небольшим ростом по доллару. На растущих цена на нефть на горизонте по-прежнему мигает уровень 73,00 руб. и 72,65 руб.

Как только появится возможность, продавцы доллара быстро достигнут обозначенные уровни. Последний рабочий день недели для рубля чаще негативный день, поэтому движение ожидается в диапазоне 73,19−73,85 руб.

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