Саратов, 28 мая 2021, 08:13 — REGNUM Пожар на участке магистрального газопровода в Новоузенском районе Саратовской области ликвидирован. Об этом 28 мая сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Саратовской области.
«По состоянию на 02:25 (01:25 мск) 28 мая горение прекращено», — говорится в сообщении.
Напомним, возгорание на одном из участков газопровода ООО «Газпром трансгаз Саратов», проходящем через Новоузенский район Саратовской области, произошло 27 мая. Пострадал один человек.
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