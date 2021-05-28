Саратов, , 08:13 — REGNUM Пожар на участке магистрального газопровода в Новоузенском районе Саратовской области ликвидирован. Об этом 28 мая сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Саратовской области.

«По состоянию на 02:25 (01:25 мск) 28 мая горение прекращено», — говорится в сообщении.

Напомним, возгорание на одном из участков газопровода ООО «Газпром трансгаз Саратов», проходящем через Новоузенский район Саратовской области, произошло 27 мая. Пострадал один человек.

Читайте также: В Барнауле при ремонте водопровода повредили газопровод