Уфа, , 08:16 — REGNUM Помиловать насильников отказались члены комиссии в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что в комиссию при главе республики по вопросам помилования поступило два ходатайства от осужденных за преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера в отношении детей, которые были отклонены.

Отмечается, что один фигурант уголовного дела был осужден за насилие в отношении своей внучки, второй — за изнасилование 14-летней девочки.

«Преступники нанесли детям не только физический вред, но и тяжелую душевную травму и не заслуживают снисхождения», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Кроме этого, комиссия рассмотрела ходатайство о помиловании от нарушителя правил дорожного движения, который сбил дорожного рабочего и уехал с места ДТП.

«Статья Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой возбуждено данное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Суд назначил довольно мягкое наказание, учитывая тяжелые последствия правонарушения и то обстоятельство, что виновный скрылся с места ДТП. Семья погибшего выступает против помилования. Комиссия не нашла оснований для удовлетворения ходатайства», — заявил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии отказали в помиловании осуждённым за «пьяные» преступления.