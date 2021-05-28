Анадырь, , 08:19 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин утвердил порядок заполнения и оформления документов по внесению граждан в реестр коренных малочисленных народов Севера (КМНС), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе правительства округа.

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Для включения в реестр, необходимо по утвержденной форме заполнить заявление с приложением заверенного документа, подтверждающего национальную принадлежность. В случае, если ранее в список были внесены сведения о членах семьи заявителя, представление документов, содержащих сведения о национальности заявителя, не требуется.

Заявления с приложением заверенных документов необходимо направить почтой в Федеральное агентство по делам национальностей в Москву.

Также по поручению Копина проводится работа по оптимизации процесса включения в реестр — к работе подключится региональный МФЦ и его структурные подразделения в селах, что исключит необходимость предоставления заверенных копий документов.

Реестр будет сформирован к 2022 году. Главная цель его создания — упрощение механизма реализации прав КМНС в сферах традиционного природопользования.

Как сообщало ИА REGNUM, субсидию на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока вновь получат муниципалитеты Хабаровского края. В 2021 году на эти цели в бюджете предусмотрено более 20 млн рублей.