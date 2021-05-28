Штат Огайо, США, , 08:10 — REGNUM Соединённые Штаты существенно отстают от ряда стран по уровню расходов на разработки и исследования, получая заниженный результат на выходе, заявил 27 мая президент США Джо Байден, выступая в штате Огайо.

«30 лет назад США были первыми, кто-то спорит, что вторыми, в мире по разработкам и исследованиям. Где мы сейчас в этом международном соревновании? На девятом месте, а Китай — на восьмом. За эти годы Япония, Китай, Италия, Франция, ЕС объявили о значительных вложениях в инфраструктуру», — цитирует газета The Washington Post американского лидера.

Байден отметил, что такая ситуация требует исправления, и что вместе с преодолением экономических последствий пандемии коронавируса администрация США закладывает прочный фундамент новой экономики.

Залогом лидерства США в XXI веке американский президент назвал выход на первые позиции в технологическом развитии.

Добавим, США в течение десятилетий делали ставку технологическое разделение, перенося трудоёмкие производства в Китай. Ситуация начала меняться, после того как бывший президент США Дональд Трамп объявил о необходимости укрепления собственного реального сектора и переносе стратегических производств в США.

Вместе с тем Китай непрерывно продолжает наращивать объём вложений в НИОКР. В 2020 году этот показатель в денежном выражении составил 2,4 трлн юаней (около $372 млрд). В США сопоставимый показатель достиг $553 млрд, однако методика его подсчёта может отличаться.

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