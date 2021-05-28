Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии суточный прирост носителей коронавируса превысил ещё одну условную психологическую отметку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен 81 новый носитель (27 мая прирост составил 73 новых носителя).

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«Из 81 новых случаев COVID-19: 57 чел. — обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 3754 человек», — отметили в штабе.

Общее число подтверждённых случаев достигло 38 334. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 36 866 человек, в том числе 42 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 894 пациента.