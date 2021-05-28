Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбургской области в результате ДТП за четыре месяца 2021 года пострадали 36 детей, из них десять — по собственной неосторожности. Об этом на брифинге сообщил начальник управления по правоохранительным органам и военным вопросам аппарата губернатора и правительства региона Валерий Долгов.

В январе-апреле на дорогах региона жертвами автоаварий стали двое детей, еще 34 ребенка получили травмы. За четыре месяца в Оренбуржье зафиксировано 33 ДТП с участием несовершеннолетних. По словам Долгова, такая статистика не дает повода расслабляться.

С 12 мая в области работает Региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В новом учреждении юные оренбуржцы получают знания о безопасности на дорогах и правилах дорожного движения.