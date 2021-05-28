Абакан, , 08:07 — REGNUM В Хакасии скончались ещё два пациента с SARS-CoV-2 — 76-летний мужчина и 82-летняя женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в правительстве региона.

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С начала 2021 года в Хакасии умерли 183 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в Хакасии выявлено 5510 носителей коронавируса, выздоровели 5080 человек.

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