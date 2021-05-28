Челябинск, , 08:05 — REGNUM Жители Челябинска осуждены в Самаре за участие в деятельности террористической организации и за содействие терроризму. Приговор вынес Центральный окружной военный суд, сообщает пресс-служба южноуральского управления ФСБ.

Осуждённые являлись приверженцами идеологии одной и запрещённых в России террористических организаций и активными её членами. Преступление раскрыли сотрудники челябинского управления ФСБ, В ходе обысков у граждан нашли символику и печатные материалы.

Суд назначил каждому по 12 лет лишения свободы. Первые четыре предстоит провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.