Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ в ночь на 28 мая произошёл крупный пожар. По повышенному рангу вызова к месту происшествия была направлена пожарная техника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

К этому моменту горели два жилых дома и надворные постройки. Огонь угрожал перекинуться на соседние строения.

«Тушение осложнялось плотной застройкой и наличием узких проездов, а также удаленностью источников противопожарного водоснабжения. Всего в ликвидации пожара было задействовано 9 единиц техники и 32 человека личного состава», — отметили в ведомстве.

В результате пожар удалось потушить на площади 288 кв. метров. При этом один человек погиб, ещё трое пострадали и были госпитализированы в больницу. Причину возгорания будут устанавливать дознаватели.