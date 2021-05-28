Лондон, , 08:07 — REGNUM Эсминец ВМС Великобритании D35 Dragon не принимал участия ни в каких инцидентах у берегов полуострова Крым. Об этом 28 мая говорится в заявлении представителя британского минобороны, его слова приводит газета Daily Telegraph.

«HMS Dragon шел из одного порта в другой самым прямым путем, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов в украинских водах. Военно-морской флот России не препятствовал прохождению HMS Dragon. Корабль не был участником какого-либо инцидента, он воспользовался правом безобидного прохода в рамках Конвенции ООН по морскому праву», — заявил представитель.

При этом, по информации издания, эсминец следовал из Одессы в Батуми. Также подчеркивается, что командование D35 Dragon не рассматривало воды у берегов полуострова Крым как российские, так как Великобритания не признает присоединение полуострова к России.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне первый заместитель директора ФСБ РФ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов рассказал, что в октябре 2020 года из территориальных вод России в районе полуострова Крым был выдворен эсминец ВМС Великобритании.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.