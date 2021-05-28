Лос-Анджелес, США, , 08:02 — REGNUM Российская студия Mundfish покажет в рамках онлайн-выставки E3 2021 новый трейлер игры Atomic Heart. Об этом 27 мая сообщил портал GamesRadar.

Один из разработчиков игры сообщил в discord-канале проекта, что игра уже «готова» и что Mundfish практически закончила её сборку. Отмечается, что новый трейлер Atomic Heart геймеры увидят 13 июня 2021 года.

Atomic Heart будет представлять собой приключенческий шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица с элементами ролевой игры. Его действие будет происходить на территории альтернативного СССР, по сюжету, главного героя отправят на исследование завода, захваченного восставшими роботами.

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