Новосибирск, , 08:01 — REGNUM В Новосибирской областной научной библиотеке заработал виртуальный музей Александра Покрышкина. Это интерактивное приложение, представляющее собой пространство виртуальной реальности — с помощью специальных очков посетители могут увидеть реалистичную модель истребителя P-39 «Аэрокобра», на котором летал великий маршал авиации, рассказали в правительстве региона.

«Высокотехнологичный проект библиотеки позволяет в новом современном формате узнать биографию легендарной исторической личности — Александра Покрышкина. Это первый виртуальный музей, открытый в библиотеке. Надеюсь, что такая форма подачи информации привлечёт прежде всего представителей молодого поколения, послужит мотивацией к изучению истории», — отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

Материалы взяты из электронной библиотеки маршала А.И. Покрышкина, в которой содержится около 200 полнотекстовых документов.