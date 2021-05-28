Джакарта, , 08:00 — REGNUM Число граждан Индонезии, заразившихся коронавирусом за рубежом, продолжает расти, сообщает Kompas.

Согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, за сутки коронавирусом за рубежом заразились 11 индонезийских граждан. Восемь случаев выявлено в Сингапуре, два — в Индии и один — в Кувейте.

Всего выявлено 4688 случаев заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом. Побороть коронавирус смогли 3827 человек, 199 человек скончались от COVID-19, а 662 человека все еще находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 15 703 583 человека сделали первую инъекцию вакцины против коронавируса.

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