Джакарта, 28 мая 2021, 08:00 — REGNUM Число граждан Индонезии, заразившихся коронавирусом за рубежом, продолжает расти, сообщает Kompas.
Согласно данным министерства иностранных дел Индонезии, за сутки коронавирусом за рубежом заразились 11 индонезийских граждан. Восемь случаев выявлено в Сингапуре, два — в Индии и один — в Кувейте.
Всего выявлено 4688 случаев заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом. Побороть коронавирус смогли 3827 человек, 199 человек скончались от COVID-19, а 662 человека все еще находятся на лечении.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 15 703 583 человека сделали первую инъекцию вакцины против коронавируса.
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