Оренбург, , 07:58 — REGNUM В Оренбургской области план призыва в армию в 2021 году будет меньше, чем в прошлом году. Об этом на брифинге сообщил начальник управления по правоохранительным органам и военным вопросам аппарата губернатора и правительства региона Валерий Долгов.

Организационно-мобилизационное управление штаба Центрального военного округа определило норму призыва для Оренбургской области на весну 2021 года норма. Регион должен отправить в армию 2 077 новобранцев, что на 82 призывника меньше, чем в 2020 году. На 19 мая 2021 года в войска отправлено 400 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года план призыва составлял 2159 человек, а весной 2019 года — 1914. Весенний призыв прошлого года пришелся на период вспышки COVID-19 и жестких условий антикоронавирусного режима. Всех призывников тестировали на новый вирус.

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