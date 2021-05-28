Ярославль, 28 мая 2021, 07:57 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков принял решение оставить детям телефоны, выданные многодетным семьям во время пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
1100 смартфонов было выдано детям из многодетных малообеспеченных семей в мае 2020 года. Родителей предупреждали, что телефоны выдаются на ограниченный срок — на год. В мае 2021-го в одной из школ гаджеты потребовали вернуть. Родители выразили недовольство этим фактом. В итоге мэр города решил, что телефоны должны остаться у детей.
Мэр добавил, что найдёт механизмы, чтобы оставить телефон каждому ребёнку.
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