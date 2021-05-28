Ярославль, 28 мая, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков принял решение оставить детям телефоны, выданные многодетным семьям во время пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Вручение смартфонов в Ярославле в 2020 году

1100 смартфонов было выдано детям из многодетных малообеспеченных семей в мае 2020 года. Родителей предупреждали, что телефоны выдаются на ограниченный срок — на год. В мае 2021-го в одной из школ гаджеты потребовали вернуть. Родители выразили недовольство этим фактом. В итоге мэр города решил, что телефоны должны остаться у детей.

«В прошлом году в рамках благотворительной помощи школам были переданы телефоны. Общеобразовательные учреждения в свою очередь заключили договор с родителями на период пользования телефоном. После окончания школы по условиям договора телефоны должны были вернуть в образовательное учреждение для дальнейшего его использования в образовательных целях. Сегодня процесс возврата остановлен. Отмечу, что смартфоны ни в коем случае у детей отбирать не будут», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Мэр добавил, что найдёт механизмы, чтобы оставить телефон каждому ребёнку.