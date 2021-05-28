Бразилиа, , 08:08 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару вновь обратился в Федеральный верховный суд страны с просьбой дать правовую оценку карантинным ограничениям, которые из-за распространения коронавируса были введены тремя штатами в конце мая. Об этом вечером 27 мая сообщает управление главного государственного адвоката (AGU).

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«Цель иска — обеспечить одновременное соблюдение прав и основополагающих гарантий граждан, таких как право на свободное перемещение, право на работу и зарабатывание средств к существованию, а также право на жизнь и здоровье», — говорится в сообщении.

По информации газеты Globo, Болсонару на время рассмотрения иска просит верховный суд отменить введённый в штатах Парана и Риу-Гранди-ду-Сул комендантский час. А также снять частичный запрет на работу торговых точек, объявленный в штате Пернамбуку.

Напомним, что поданный Болсонару в марте подобный иск был отклонён по формальному признаку в связи с тем, что президент Бразилии не обладает полномочиями подписывать такие обращения в суд от имени правительства — по конституции страны это должен делать главный государственный адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не будет вводить в стране режим общенационального карантина, несмотря на рекордный рост заболеваемости COVID-19.

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