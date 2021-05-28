Уфа, , 08:00 — REGNUM Тренера по кикбоксингу, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы, арестовали в Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в мае текущего года в г. Ишимбай 33-летний фигурант уголовного дела в комнате для тренеров изнасиловал 14-летнюю воспитанницу. Девочка рассказала о произошедшем своим родителям, которые сообщили об этом стражам порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый взят под стражу до 25 июля текущего года.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии бывшего учителя физкультуры обвинили в жестоком обращении с несовершеннолетними.

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