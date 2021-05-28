Кутаиси, Грузия, , 07:59 — REGNUM В грузинском селе Гумати недалеко от Кутаиси (Имеретия) в ночь на 28 мая произошла стычка между противниками строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони и сотрудниками полиции. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, правоохранители установили на горной дороге металлический забор, чтобы не пропустить протестующих к месту строительства ГЭС. Часть активистов попыталась прорваться через заслон.

Сообщается, что правоохранители задержали восьмерых протестующих. Как рассказали журналистам в пресс-службе МВД Грузии, задержанных обвинили в совершении административных правонарушений.

В агентстве сообщают, что активисты в течение ночи били руками по забору, чтобы поднять шум. Акция завершилась к утру.

Напомним, многие жители Рионского ущелья выступают против строительства ГЭС в этом регионе. Они с прошлого года проводят акции протеста, требуют прекратить строительство электростанции и отправить в отставку главу минэкономики страны Натию Турнава.

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