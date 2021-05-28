Якутск, , 08:02 — REGNUM В Якутии для иммунизации доступны три вида вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», сообщили 28 мая корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Вакцины доставлены в больницы Якутска, Намского и Хангаласского районов.

Якутия на 28 мая получила 198 тыс. 544 дозы вакцины. Первым компонентом привились 157 790 жителей республики, полный курс завершили уже 108 005 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 28 мая первым компонентом вакцины от коронавируса привились 146 934 человека, завершили курс иммунизации — 105 880 человек.