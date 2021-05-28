Лос-Анджелес, США, , 07:53 — REGNUM Дэвид Ф. Сандберг подтвердил информацию о том, что в кинокомиксе «Шазам! Ярость богов» герой Закари Ливая получит новый костюм. Об этом сообщил портал Screen Rant.

Когда один из пользователей соцсети Instagram задал режиссёру соответствующий вопрос, Сандберг ответил «Да», не вдаваясь в подробности. Кинематографист также подтвердил, что производства сиквела «Шазама» уже началось.

Премьера фильма «Шазам! Ярость богов» запланирована на 1 июня 2023 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что во второй части картины актёр Джимон Хонсу вновь исполнит роль волшебника Шазама.

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