Москва, , 07:51 — REGNUM Поправки в законодательство, затрудняющие уход от ответственности неплательщиков алиментов, назрели давно: долги по алиментам растут, а действенных инструментов для решения вопроса нет. Но есть нюансы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила адвокат Виктория Дечкина. Комментируя известие о том, что в России планируют ужесточить правила выплаты алиментов, она пояснила:

«В настоящее время в случае неуплаты алиментов должник сначала привлекается к административной ответственности ст. 5.35.1 КоАП РФ, и только потом к уголовной по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за неуплату алиментов до одного года лишения свободы. Вот только на практике привлечь к уголовной ответственности должников по алиментам сложно.

И как правило, должнику достаточно оплатить незначительную сумму долга в размере нескольких тысяч рублей, чтобы избежать исправительных работ или лишения свободы. При этом долг по алиментам может быть равен нескольким сотням тысяч рублей, а может быть и более миллиона. Таким образом, сейчас сложилась такая ситуация, что долги по алиментам растут, а действенных инструментов для решения вопроса нет.

Ведь должников с огромными долгами по алиментам вовсе не пугает административная ответственность, а от уголовной они с легкостью уходят. На мой взгляд, поправки в КоАП и УК РФ давно назрели. Они должны не позволить гражданам избежать как административной, так и уголовной ответственности по формальным причинам, то есть в тех случаях, когда должником оплачивается лишь незначительная сумма долга.

Алиментоплательщик должен будет погасить весь долг полностью, чтобы не лишиться свободы по ст. 157 УК РФ. В такой ситуации деньги на своих детей у должников будут находиться значительно быстрее.

Но есть и другая сторона медали. Существуют и те, у кого долг по алиментам образовался по независящим от них причинам. Например, в связи с тяжелой болезнью. В этом случае привлекать к ответственности нельзя. В такой ситуации должник по алиментам должен самостоятельно обратиться в суд с иском о снижении размера алиментов или долга по алиментам.

Недавно Верховный суд разъяснил в каких ситуациях долг или размер алиментов может быть снижен. В своем постановлении от 27 апреля 2021 года Пленум Верховного суда РФ назвал уважительные причины неуплаты алиментов. А именно, болезнь (нетрудоспособность) лица, обязанного уплачивать алименты, невыплата ему заработной платы работодателем, задержка или неправильное перечисление банком сумм по алиментам, прохождение военной службы по призыву, а также вследствие непреодолимой силы. В этих случаях суд оценивает все обстоятельства дела и может принять решение о снижении размера алиментов или размера задолженности по алиментам».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Правительство РФ подготовило поправки в законодательство, затрудняющие уход от ответственности неплательщиков алиментов, 27 мая известил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, изменения призваны уточнить «ответственность за уклонение или неполную оплату алиментов».

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