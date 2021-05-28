Петропавловск-Камчатский, , 07:49 — REGNUM Пожар произошел в двухэтажном деревянном строении в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Сообщается, что возгорание произошло в постройке площадью 20 квадратных метров по улице Королева. Спасатели прибыли на место происшествия спустя шесть минут после вызова. К этому времени постройка уже была полностью охвачена огнем. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. В результате возгорания строение выгорело полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая произошел пожар в жилом доме в населенном пункте Башкирская Ургинка в Башкирии. Общая площадь возгорания составляла 80 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, в результате возгорания погибли два человек. Еще один пострадал.