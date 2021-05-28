Оренбург, , 07:47 — REGNUM В Оренбургской области в 2021 году на поддержку сельскохозяйственного страхования предусмотрен лимит бюджетных ассигнований в размере более 31 млн рублей: на возмещение части затрат на страхование урожая сельскохозяйственных культур — более 25 млн рублей, на страхование сельскохозяйственных животных — свыше 5 млн рублей. Такие данные привел на совещании первый вице-губернатор — первый заместитель председателя Правительства — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин, сообщает пресс-служба областного правительства.

Целевой показатель по сельскохозяйственному страхованию в сфере растениеводства составляет 5,77% от общей посевной площади. Планируемая площадь застрахованных посевов составит 253 880 га.

В 2021 году субсидии на выплату части страховой премии получены по одному договору страхования в области животноводства в размере 1,06 млн рублей. Озимые культуры посева 2020 года были застрахованы на площади 32 703 га.

Сергей Балыкин указал на снижение темпов страхования по сравнению с 2020 годом. Он объяснил это нерасторопностью хозяйств, которые не могут своевременно предоставить минимальный пакет документов для заключения договора страхования (справку облстата, список полей, документы на семена, карту полей в миниатюре). В свою очередь страховщики призвали оренбургских аграриев активизироваться, подчеркнув, что договоры страхования заключаются до сева, во время сева, две недели после сева. Пока федеральный центр еще принимает документы.