Лос-Анджелес, США, , 07:45 — REGNUM Джейсон Килар подтвердил, что он не покинет должность генерального директора компании WarnerMedia до середины 2022 года. Об этом 27 мая сообщил портал Deadline.

Килар сказал, что он не планирует оставлять свой пост в ближайшие 12 месяцев.

«Мой план и моя цель — остаться здесь в должности генерального директора WarnerMedia», — сказал Килар, добавив, что сейчас он не думает о последствиях слияния Discovery и AT&T.

Напомним, 17 мая 2021 года AT&T объявила, что создаст с Discovery совместную потоковую платформу, в рамках которой будут объединены медиаактивы компаний. После этого ряд СМИ сообщили, что AT&T планирует реорганизовать WarnerMedia и назначить на должность главы новой организации генерального директора Discovery Дэвида Заслава.

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