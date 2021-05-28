Брюссель, , 07:43 — REGNUM Декларируемые Европейским союзом «пять принципов» в отношениях с Россией не отвечают актуальной ситуации и взаимным потребностям, заявил 28 мая постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Пресловутые «пяти принципов», которыми руководствуются все страны-члены ЕС приняты в 2016 году. К ним относятся исполнение Минских соглашений по Украине, укрепление сотрудничества с восточными странами, обеспечение энергетической безопасности ЕС, развитие сотрудничества с Россией по интересующим ЕС вопроса, поддержка гражданского общества в РФ и связей между народами российского государства и стран европейского объединения.

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Чижов привёл в пример выполнение Минских соглашений. Европейские лидеры по-прежнему говорят о важности их соблюдения, но ожидают действий от России, которая не имеет обязательств в рамках этих договорённостей. При этом в Евросоюзе продолжают поддерживать Украину введением санкций против России и другими способами.

«Эта логика неизбежно заводит Евросоюз в тупик, выходить из которого ему давно пора», — цитирует РИА Новости российского дипломата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 24 мая Евросовет подтвердил свою приверженность пяти принципам, которыми ЕС руководствуется в политике по отношению к России. При этом Еврокомиссии и главе дипломатии Европейского союза Жозепу Боррелю поручили подготовить доклад об отношениях между объединением и Россией.

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