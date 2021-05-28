Хабаровск, , 07:48 — REGNUM С 1 июня все 14 загородных лагерей в Хабаровском крае готовы принимать детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Пока удалось договориться с Роспотребнадзором, чтобы разрешили продавать 75% путевок. Попробуем увеличить количество до 100%, но тут надо серьезнее отнестись к вакцинации. Выработка коллективного иммунитета позволит снять действующие ограничения», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

По программе детского туристического кешбэка путёвки в загородные лагеря обойдутся в полцены.

В загородных лагерях смогут отдохнуть около 10 тыс. детей, еще 45 тыс — в пришкольных лагерях.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в летние месяцы будут работать 87 пришкольных лагерей в школах и детских центрах. Отдохнуть смогут почти 10 тыс. школьников.