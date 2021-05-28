Рига, , 07:38 — REGNUM Состав сборной России по хоккею на чемпионате мира пополнит вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной Роман Ротенберг.

«Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира. Вратарь прилетит в Ригу 29 мая», — сказал Ротенберг.

После прохождения карантина Бобровский сможет принять участие в четвертьфинальном матче, который пройдёт 3 июня.

Напомним, «Флорида» проиграла «Тампе» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 2−4.

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