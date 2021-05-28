Ханой, , 07:36 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 40 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Сообщается, что все случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом 30 инфицированных выявили в провинции Бакзянг, где находится в настоящее время крупнейший очаг COVID-19 во Вьетнаме. Также восьмерых носителей SARS-CoV-2 выявили в провинции Лангшон.

По последним данным, во Вьетнаме с начала пандемии выявил 6356 зараженных коронавирусом нового типа. Из них 4864 человека заразились непосредственно на территории республики. При этом 3294 случая инфицирования SARS-CoV-2 выявили с конца апреля 2021 года.