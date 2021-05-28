Оренбург, , 07:31 — REGNUM В Оренбургской области в мае на водоёмах произошло пять происшествий. Погибли пять человек, в том числе ребёнок 2008 года рождения, сообщает пресс-служба областного правительства.

На заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям первый вице-губернатор Сергей Балыкин указал на недостаточное количество организованных мест массового отдыха людей на водных объектах; отсутствие в муниципальных образованиях области спасательных формирований, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах; невыполнение должностными лицами муниципальных образований правил охраны жизни людей на водных объектах.

«В последние годы гибель людей на водных объектах в нашем регионе приобрела негативную тенденцию. В ряде районов области до настоящего времени отсутствуют оборудованные места для купания. Это зафиксировано даже в территориях, имеющих водоемы и крупные реки. Такое отношение к обеспечению безопасности на водных объектах считаю ненормальным. Люди в жаркую летнюю погоду все равно будут купаться, но в не оборудованных для этого местах, подвергая свои жизни риску», — сказал Балыкин.

Стоит отметить, в 2020 году на водоемах Оренбуржья зарегистрировано 90 происшествий, в результате которых погибли 82 человека.