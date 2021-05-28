Лос-Анджелес, США, , 07:30 — REGNUM Телеканал Fox выложил в сеть первый тизер-трейлер сериала «Остров фантазий», который будет представлять собой перезагрузку франшизы. Об этом сообщил портал The Wrap.

Создатели шоу позиционируют его как «полуантологию», действие которой будет происходить в наши дни. Главную роль в сериале исполнит певица и актриса Розалин Санчес, её героиня будет потомком мистера Рорка из шоу 1977 года.

В трейлере зрители, в частности, могут видеть актрису Беллами Янг («Блудный сын») в образе одной из первых посетительниц острова.

https://twitter.com/TheWrap/status/1397968742433406976

Напомним, в феврале 2020 года кинокомпания Sony Pictures выпустила фильм «Остров фантазий», который является приквелом к оригинальному сериалу. Снял его режиссёр Джефф Уодлоу, в проекте поучаствовали Майкл Пенья, певица Люси Хейл, Портия Даблдэй, Майкл Рукер и другие.

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