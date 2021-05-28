Чебоксары, 28 мая, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Чувашии члены регионального штаба ОНФ просят надзорные органы проверить особенности благоустройства дворов в Канаше. В частности, внимание привлёк один из дворов по улице Репина, который превратился в «пустую площадку с кучей демонтированного оборудования», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского штаба ОНФ.

Onf.ru Детская площадка в Канаше после благоустройства

Общественники провели рейды по территориям в Канаше, которые в прошлом году попали в программу «Формирование комфортной городской среды». В частности, ряд жалоб поступил от жильцов многоквартирных домов №№ 15, 16, 17 по улице Репина, где начатые в 2020 году работы по благоустройству вызвали недоумение жителей.

«Вместо полностью благоустроенной территории они получили пустую площадку с кучей демонтированного оборудования и опасно покосившимися качелями», — говорят в ОНФ, отмечая, что жители обратились к «фронтовикам», не получив понятных ответов от чиновников.

По данным общественников, благоустройство здесь должны были завершить к октябрю 2020 года, но к этому времени подрядчик успел только демонтировать оборудование, отремонтировать покрытие, обустроить тротуары и освещение. По информации штаба ОНФ, из предусмотренных 5,8 млн рублей освоено 2,5 млн рублей, а 30 декабря 2020 года контракт расторгли по соглашению сторон из-за изменения потребности в видах работ и материалах.

По мнению члена регионального штаба ОНФ Игоря Дорофеева, жители домов остались «фактически перед «разбитым корытом» — неблагоустроенным двором». Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить действия подрядчика и заказчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общественники обратили внимание на ЧП в Батыревском районе Чувашии, где обрушился потолок в здании одного из сельских клубов. О происшествии они узнали от встревоженных местных жителей, обратившись по данному факту в надзорное ведомство.

Подробнее:В сельском клубе Батыревского района Чувашии обрушился потолок

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Напомним, что в 2017 году скандалом и спасательной операцией обернулось в Цивильском районе Чувашии работа по благоустройству двора. На детской площадке, которая была «благоустроена» в рамках программы комфортной городской среды, засосало в грязь школьника.

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