Токио, , 07:43 — REGNUM Правительство Японии ещё до конца текущего месяца планирует понизить до 12 лет возрастной порог для применения вакцины от коронавируса фармацевтической компании Pfizer. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихису Тамуру 28 мая сообщает телеканал NHK.

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По словам министра, если безопасность и эффективность вакцины подтвердятся, то власти намерены пересмотреть требования к её применению уже 31 мая.

«Мы также намерены обратиться к префектуральным властям с тем, чтобы они как можно скорее провели вакцинацию детей подросткового возраста», — приводит телеканал слова чиновника.

Напомним, что в США применение вакцины Pfizer одобрено для подростков от 12 лет. В Японии иммунизация от COVID-19 в настоящее время разрешена только для лиц старше 16 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после прохождения вакцинации от COVID-19 с использованием препарата американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech в Японии умерли 39 человек.

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