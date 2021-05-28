Абакан, , 07:28 — REGNUM За сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у 27 жителей, выздоровели 43 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в правительстве республики.

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С начала года в Хакасии выявили 5510 носителей коронавируса, выздоровели 5080 человек.

Лечение в стационарах сейчас проходят 109 пациентов, в том числе пятеро — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Хакасии выявили 26 носителей SARS-CoV-2, а список выздоровевших пополнился шестью фамилиями.

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