Москва, , 07:22 — REGNUM Соединённые Штаты не признают мотивированную позицию России по статусу залива Петра Великого в Приморье, чем ставят под сомнение территориальную целостность страны, заявил 28 мая руководитель пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

Он напомнил, что в ноябре 2020 года эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн» зашёл в российские территориальные воды в заливе Петра Великого на два километра. Его отогнал российский корабль «Адмирал Виноградов». Однако поступившие после этого комментарии из Вашингтона показали, что там игнорируют требования международного законодательства и российской стороны.

Читайте также: Опубликовано видео нарушения границы России эсминцем ВМС США «Джон Маккейн»

«Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы Российской Федерации», — цитирует РИА Новости Кулишова.

Госграница в пределах моря определяется по внешней границе территориальных вод на расстоянии 12 морских миль от берега. Однако данные правила не распространяются на так называемые исторические заливы, к которым относится Залив Петра Великого. 4 июля 1957 года таковым его признал Совет Министров СССР, правопреемником которого стала Россия.

Комментарий руководителя пограничной службы ФСБ поступил по случаю Дня пограничника, который отмечают в России 28 мая.

Напомним, объясняя манёвры эсминца в водах России осенью прошлого года, командование Седьмого флота США заявило, что тот выполнял операцию «по обеспечению свободы судоходства». При этом там прямо отказались признавать залив Петра Великого «исторической бухтой», ссылаясь на международные нормы.

Читайте ранее в этом сюжете: США не признали изгнания своего эсминца из территориальных вод России