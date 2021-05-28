Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:19 — REGNUM Выброс пепла произошел на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что исполин выбросил пепел на высоту 3 километра над уровнем моря. Шлейф ушел на три километра на северо-восток от вулкана. Ученые не исключают, что исполин проявляет повышенную активность, что может свидетельствовать о возможном извержении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой три километра. Отмечалось, что выпадения пепла в населенных пунктах острова Парамушир не фиксировалось, запах сероводорода также не ощущался. Подчеркивалось, что выброс жителям острова не угрожает.

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