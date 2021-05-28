Новотроицк, Оренбургская область, , 07:18 — REGNUM Новотроицк Оренбургской области преследуют коммунальные аварии. Еще не успели забыть о выходе из строя Центральной насосной фекальной станции, когда город долгое время пребывал без холодной и горячей воды, как неожиданно в муниципалитете пропал свет. Люди оставались без электричества почти 12 часов, сообщает паблик «Новотроицк Online» в соцсети «В контакте».

Днём 27 мая без электричества остался Западный район и посёлок Северный. После длительных попыток горожане все же дозвонились в аварийную службу, где сообщили о серьёзной аварии. Вечером 27 мая электроснабжение восстановили на ряде улиц.

Как утверждают жители частного сектора, незадолго до ЧП возле столба находились электрики, якобы спорили о чём-то. Как только рабочие уехали, в районе ЛЭП всё начало искриться. Этот момент жители улицы Носкова сняли на видео, информирует ntsk.ru.

Люди жаловались на то, что холодильники разморозились, а из-за отсутствия горячей воды помыться невозможно. Но больше всего горожан возмущало отсутствие оповещения об аварии, ее причинах и планируемых сроках устранения.

Впоследствии стало известно, что причиной ЧП стал выход из строя высоковольтного кабеля. Полностью электроснабжение в Новотроицке восстановили только к 02:00 по местному времени (полуночи мск) 28 мая.

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