Нью-Йорк, США, , 07:15 — REGNUM Первые два эпизода сериала HBO Max «Зелёный фонарь» по комиксам DC снимет режиссёр Ли Толанд Кригер. Об этом сообщил портал Deadline.

Ранее кинематографист выступил в качестве режиссёра проектов «Супермен и Лоис», «Ривердейл», «Блудный сын» и «Тень и кость». Отмечается, что в будущем сериале история «Зелёного фонаря» начнётся с событий, происходивших в мире вселенной DC в 1941 году.

Напомним, в качестве создателей шоу выступают Грег Берланти («Флэш»), Марк Гуггенхайм («Стрела») и писатель Сет Грэм-Смит («Гордость и предубеждение и зомби», «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров»).

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