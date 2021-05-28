Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон 27 мая обсудили по телефону ситуацию в Южно-Китайском море и Мьянме. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Стороны подтвердили общую приверженность защите и сохранению основанного на правилах порядка в Южно-Китайском море», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен и Буй Тхань Шон также обсудили «обеспокоенности в связи с военным переворотом в Бирме (Мьянме)», борьбу с пандемией нового коронавируса и обязательства по реагированию на климатические изменения.

Напомним, что на архипелаг Спратли и Парасельские острова в Южно-Китайском море претендуют несколько стран региона, включая Вьетнам, Китай, Бруней, Малайзию, Тайвань и Филиппины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США 17 мая ввело санкции в отношении Государственного административного совета Мьянмы, высокопоставленных чиновников и военных.

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