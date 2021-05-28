Чебоксары, , 07:06 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии по делу ООО «Агрохолдинг «Юрма», которое находится под внешним наблюдением, состоится первое собрание кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов пройдёт 11 июня, на обсуждение вынесено девять вопросов. Временный управляющий отчитается о проделанной работе. Также представят анализ финансового состояния должника, заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства, заключение о наличии (отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника.

Кроме того, на рассмотрение кредиторов внесены вопросы о выборе дальнейшей процедуры банкротства, образовании комитета кредиторов, их количественного состава и полномочий. И предстоит определить саморегулируемую организацию, которая должна представить в арбитражный суд кандидатуру арбитражного управляющего, или определить его кандидатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля 2021 года определением Арбитражного суда Чувашии в отношении общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Юрма» введена процедура наблюдения.

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