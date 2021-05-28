28 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 09:29 — REGNUM В Верховной раде Украины предлагают призвать мировых лидеров и ведущие международные организации признать режим Александра Лукашенко «угрозой международной безопасности». Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение украинского парламента 27 мая. В документе говорится, что Верховная рада осуждает действия власти Белоруссии по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича. Парламент Украины намерен способствовать неотложному проведению международного расследования инцидента.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Депутаты Рады также предлагают западным партнёрам усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения новых санкций против «деятелей режима Лукашенко».

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Многие из комментирующих указали на то, что Украина вмешивается во внутренние дела соседнего государства в угоду Западу. Другие вспомнили, как Белоруссия неоднократно помогала Украине, а теперь ее настигла «благодарность» с украинской стороны. Иные предложили задуматься над последствиями проекта постановления Рады для украинской экономики.

«Скорее украинский парламент и власть несет опасность», — написал Сергей Л.

«Опять пляшут под чужую дудку, свои проблемы решать некогда», — добавила Наталья Б.

«Вам бы поучиться у Лукашенко, как страной управлять, а вы только по свету с протянутой рукой за подачками, да Державу разбазаривать в которой родились. Неблагодарные», — пишет Валерий А.

«Это вмешательство во внутренние дела независимого государства. У себя порядки наведите», — призвала Татьяна Ф.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

«Вот что творит доллар животворящий — превращает людей в марионеток», — написала Надежда Б.

«Ну и кретины. Попиарились, а теперь просите у батька продать бензин и дизель», — добавила Татьяна А.

«Смотри, как занервничали. Протасевич молчать не будет. Про все деяния расскажет в Донбассе, что вытворял «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и т. д. Думаю, ответит, были ли там русские войска» — написала Татьяна В.

«Чё у рабов народа проблем других нет? Вам Луки в раду не хватает, не лазили бы как жабы по залу, седели бы и не квакали!» — добавил Павел Н.

«Да займитесь вы, в конце концов, уже Украиной, сами сидим в глубокой *опе, а они к сябрам лезут. Без вас разберутся. Там президент на своем месте сидит, в отличие от нашего», — пишет Елена Б.

«Это же надо быть такими лицемерными и подлыми! ВСЕГДА Беларусь помогала Украине, несмотря ни на что! Доходило даже до того, что приграничным украинским областям белорусы по первому зову помогали своей техникой урожай собирать, безвозмездно! Не говоря уже об остальном… А к осени будут на весь мир «визжать»: «Капец! Всё пропало! Российская армия стоит на белорусско-украинской границе! Вторжение неизбежно! Помогите!!!» — добавил Олег Валентинович.

Акция протеста в Минске (с) ИА REGNUM

«Молодцы!!! Лукашенко, лови бумеранг. Ведь ты признал итоги переворота на Украине, торговал с этим режимом, рассказывал про «русско-украинскую войну». Вот тебе благодарочка за это. Бисер закончился?» — интересуется Serge V.

«А о последствиях думали? Допустим, признают, и РБ ответит аналогично и перекроет, скажем, всю поставку дизеля и горюче-смазочных на Украину. Чем танки заправлять для ООС (карательная операция украинской армии в Донбассе. — О. П.) будут или трактора на посевную?» — поинтересовался Станислав М.

«А ведь Лукашенко шел Украине навстречу, предоставлял место для переговоров, кормил, поил, хотел, чтобы у нас был мир, а теперь он угроза. Позор», — пишет Татьяна Ш.

«Ну, а товарооборот 5 млрд долларов в год с страной потерять ни о чем не говорит? Или у нас лозунги вместо национальных интересов на первом месте?» — спросил Александр К.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Что, умники, сдали Украину американцам, а теперь помогаете захватить Белоруссию? Не выйдет! Лукашенко — молодец. Держит оборону от всех любителей дармовщины», — подытожил Владимир Г.

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Напомним, 27 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что демонизация Западом белорусского руководства должна быть прекращена, инцидент с самолётом компании Ryanair требует расследования.