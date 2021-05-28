Вашингтон, , 06:58 — REGNUM По газопроводу «Северный поток — 2» якобы транспортируется самый грязный газ в мире, заявила 27 мая министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в комитете палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.

Её попросили прокомментировать строительство газопровода «Северный поток — 2», на что Грэнхолм ответила, что министерство энергетики по-прежнему выступает против реализации проекта.

«Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — заявила глава Минэнерго.

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Напомним, в Вашингтоне предпринимают новые усилия, чтобы не допустить завершения строительства «Северного потока — 2».

21 мая власти США внесли ряд компаний и судов, правомочных достроить «Северный поток — 2», в новый список санкций. В настоящее время газ по трубопроводу ещё не поставляется.

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