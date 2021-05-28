Оренбург, , 06:49 — REGNUM В Оренбурге по громкому делу бывшего министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова третьим лицом привлекут федеральную судью — дочь экс-главы минобра, сообщают СМИ.

С таким ходатайством вступило гособвинение. Защита возражала против этого. Однако суд удовлетворил просьбу прокуратуры.

Как отмечает «Эхо Москвы в Оренбурге», на дочь бывшего министра оформлен дом и земельный участок в поселке Пригородный, где проживает экс-чиновник. Строительство дома, по мнению гособвинения, являлось взяткой за помощь бизнесмену при заключении контрактов на ремонты зданий образовательных учреждений. По версии прокуратуры, бывший министр легализовал недвижимость путем оформления на дочь, которая работает в одном из районных судов Оренбурга.

Ленинский райсуд города удовлетворил ходатайство прокурора признать дом и участок вещественными доказательствами, а их владельца (дочь экс-министра) привлечь к участию в деле.

Напомним, бывшего главу минобра Оренбуржья обвиняют в коррупции.

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