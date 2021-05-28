Буэнос-Айрес, , 06:47 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 41 080 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Отмечается, что это рекордный показатель с начала пандемии по числу выявленных носителей SARS-CoV-2 за одни сутки. При этом в Аргентине уже три дня подряд фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 3 663 215.

Также за минувшие сутки в Аргентине от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 551 человек. Всего с начала пандемии в республике от осложнений COVID-19 скончались 76 135 человек. При этом в стране действует строгий карантин, введенный с 22 по 30 мая.