Токио, , 06:44 — REGNUM Япония продлевает долгосрочные визы находящихся в стране граждан Мьянмы, которые из-за прихода к власти военных опасаются возвращаться на родину. Об этом 28 мая сообщает агентство Kyodo.

Всего в Японии в настоящее время проживают около 35 тысяч граждан Мьянмы, которым при соответствующем обращении визы будут продлены на срок от шести месяцев до одного года. В случае дальнейшего сохранения в Мьянме опасной ситуации, японские визы вновь могут быть продлены.

Прошения о предоставлении убежища, которые к настоящему времени подали около трёх тысяч граждан Мьянмы, будут рассмотрены властями Японии в приоритетном порядке.

Напомним, что после военного переворота, осуществлённого в Мьянме 1 февраля, в стране продолжаются массовые протесты, в ходе которых, по данным правозащитников, погибло более 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мьянмы освободили японского журналиста Юки Китадзуми, который был задержан по обвинению в распространении недостоверной информации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мьянме освободили задержанного журналиста из Японии