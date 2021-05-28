Пекин, , 06:43 — REGNUM Китайский технологический гигант Tencent подтвердил завершение инвестиций в размере 15 млн евро ($18,3 млн) в итальянский финтех-стартап Satispay в попытке подключиться к растущему рынку мобильных платежей в Европе, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Инвестиции были завершены после того, как итальянское правительство дало официальное разрешение в феврале, сообщили Синьхуа в компании со штаб-квартирой в Шэньчжэне.

Tencent заявила, что инвестировала в Satispay в связи с быстро растущим бизнесом последнего и бычьей долгосрочной перспективой мобильных платежей в Европе. Tencent поддержит шаги Satispay по расширению бизнеса в Италии, Люксембурге и Германии, говорится в сообщении компании.